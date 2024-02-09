Детской больнице в «Джале» достроят здание, которое стоит уже 30 лет

На базе Национального центра охраны материнства и детства в микрорайоне «Джал» планируют построить центр гемодиализа. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев совместно с учредителем и председателем правления Кувейтского благотворительного фона «Ас-Сафа» Мухаммадом Абдурахман Аль-Шая посетили организацию здравоохранения, где совместно с руководством центра осмотрели недостроенное трехэтажное здание. Его площадь — 11 тысяч 268 квадратных метров, оно стоит недостроенным около 30 лет, с 1995 года.

Фото пресс-центра Минздрава. Недостроенное здание

Министр Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что НЦОМиД является третичной организацией здравоохранения. «Сотни детей со всей республики обращаются в центр для получения лечения и благодаря новому строительству станет возможным еще больше улучшить качество предоставляемых медицинских услуг для детей», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что если здание будет достроено, то кроме центра гемодиализа в нем можно будет разместить и отделения эндокринологии, нефрологии и другие.



Мухаммад Абдурахман Аль-Шая проинформировал, что фонд профинансирует строительные работы и оснащение центра современным оборудованием.