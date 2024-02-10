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Общество

На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем

На следующей неделе в Бишкеке снова дождь и снег, но все равно будет тепло. Такой прогноз дают синоптики.

12 февраля в столице ночью без осадков, температура до −2 градусов. Днем возможны дождь и снег. Воздух прогреется до +6 градусов.

13 февраля ночью снег. Столбик термометра опустится до −3 градусов. Днем в Бишкеке без осадков и до +6 градусов.

14 февраля в столице будет тепло и солнечно. Ночью до −2 градусов, днем до +12 градусов.

15 февраля погода начнет снова меняться. Ночью осадков не ожидается, температура до +2 градусов. Днем возможен дождь, но синоптики прогнозируют до +14 градусов.

16-17 февраля сохранится неустойчивая погода, возможны осадки и понижение температуры.

  • Такие перепады температуры могут отразиться на здоровье, особенно внимательно стоит следить за своим состоянием гипертоникам и метеочувствительным людям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286307/
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