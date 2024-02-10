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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 10 февраля 1947 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 10 февраля 1947 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −27,4 градуса.

Самым жарким — 10 февраля 2015-го, когда температура составила +16,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2021 года со средней температурой +3,9 градуса.

Самым холодным — февраль 1931-го со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 10 февраля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха +2 градуса. Днем в столице также будет солнечно. Столбик термометра поднимется до +15 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286305/
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