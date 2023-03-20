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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 20 марта 1972 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 20 марта 1972 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −10,1 градуса.

Самым теплым — 20 марта 1974-го, когда температура составила +24,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со средней температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со среднемесячной температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу Гидрометеорологической службы, 20 марта ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха +6 градусов. Днем в столице будет солнечно. Столбик термометра поднимется до +16 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261057/
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