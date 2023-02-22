Скандал с матчеством. Алтын Капалова обратилась в Конституционный суд

Коллегия судей Конституционного суда от 16 февраля приняла к производству ходатайство Эльвиры Тилек кызы и Айнуры Осмоналиевой, представляющих интересы Алтын Капаловой, о проверке соответствия Закона «Об актах гражданского состояния» Конституции КР. Об этом сообщили в КС.

Как следует из представленного обращения, второй абзац части 1 статьи 30 закона предусматривает перемену отчества только по именам отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца или матери, тем самым, по мнению заявителей, оспариваемая норма ставит матерей в неравное положение с отцами, ограничивая их в праве дачи своего имени для отчества, поскольку родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении детей.

Авторы обращения отмечают, что по смыслу частей 1, 2, 4, 5 статьи 23, частей 1, 3 статьи 24, частей 1, 2 статьи 56 Конституции права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, Кыргызская Республика обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, защиту их прав и свобод. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. В Кыргызстане мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.

С учетом изложенного обратившиеся просят признать оспариваемую норму противоречащей Конституции.

Напомним, ранее Верховный суд оставил в силе постановление об аннулировании записей акта о перемене отчества детям активистке Алтын Капаловой, сменившей своим детям отчество на матчество.