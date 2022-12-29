История развития религий. Продлен конкурс на разработку книг для 7-8-х классов

Министерство образования и науки продлило открытый конкурс на разработку учебно-методического комплекса для учащихся 7-8-х классов по курсу «История развития религий» до 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, предметный стандарт по курсу размещен на сайтах министерства и Кыргызской академии образования.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по адресу: город Бишкек, улица Тыныстанова, 257, 3-й этаж, кабинет 325 или по телефону 0312623660.

Напомним, указ о введении в школьную программу с 2022-2023 учебного года предмета «История развития религий» подписан президентом Садыром Жапаровым 8 июня.

Согласно документу, новый предмет в этом учебном году вводится для учеников 9-х классов во всех школах, независимо от формы собственности. Министерству образования и науки поручено обеспечить поэтапное внедрение этого предмета для учащихся 7-8-х классов.