21:25
USD 89.32
EUR 97.15
RUB 1.00
Общество

История развития религий. Продлен конкурс на разработку книг для 7-8-х классов

Министерство образования и науки продлило открытый конкурс на разработку учебно-методического комплекса для учащихся 7-8-х классов по курсу «История развития религий» до 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, предметный стандарт по курсу размещен на сайтах министерства и Кыргызской академии образования.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по адресу: город Бишкек, улица Тыныстанова, 257, 3-й этаж, кабинет 325 или по телефону 0312623660.

Напомним, указ о введении в школьную программу с 2022-2023 учебного года предмета «История развития религий» подписан президентом Садыром Жапаровым 8 июня.

Согласно документу, новый предмет в этом учебном году вводится для учеников 9-х классов во всех школах, независимо от формы собственности. Министерству образования и науки поручено обеспечить поэтапное внедрение этого предмета для учащихся 7-8-х классов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254661/
просмотров: 1482
Версия для печати
Материалы по теме
История развития религий. Урок в столичной школе посетил президент
История развития религий. Объявлен конкурс на разработку книг для 7-8-х классов
История религий. Заявку на работу в школе подали 2,4 тысячи теологов и историков
Учебники по истории религий обещают доставить в школы в начале учебного года
История религий. Кто будет учить детей в светских школах новому предмету
В Кыргызстане начали обучение учителей по истории развития религий
История развития религий. Объявлен конкурс на разработку учебных материалов
Разработан стандарт по новому предмету «История развития религий»
История развития религий. Кто будет вести уроки
Большинство читателей 24.kg выступили против изучения в школе истории религий
Популярные новости
Крещение-2024. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2024. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
В&nbsp;Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы В Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы
Задержание директора &laquo;Берекет&raquo;. Торговцы обратились к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Задержание директора «Берекет». Торговцы обратились к Камчыбеку Ташиеву
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Бизнес
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
21 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и спектакли
18:38
Трое кыргызстанцев похитили в Санкт-Петербурге мужчину и вымогали у него деньги
16:20
На сайте зимней юношеской Олимпиады сборная Кыргызстана указана с новым флагом
16:00
Чудаки парковки. Из-за стоящих на дорогах машин образуются заторы