В Кыргызстане начали обучение учителей по истории развития религий

Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников начал подготовку тренеров для обучения учителей предмета «История развития религий». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, планируется, что 73 тренера в течение одной-двух недель будут обучать в областях 2 тысячи 601 учителя государственных и муниципальных школ. Также начали поступать заявки для подготовки педагогов частных школ.

Обучение будет как в офлайн-, так и в онлайн-форматах.

Напомним, указ о введении в школьную программу с 2022-2023 учебного года предмета «История развития религий» подписан президентом Садыром Жапаровым 8 июня.

Согласно документу, новый предмет введут для учеников 9-х классов во всех школах, независимо от формы собственности. Министерству образования и науки поручено обеспечить поэтапное внедрение этого предмета для учащихся 7-8-х классов.