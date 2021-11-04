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Общество

Букеровскую премию получил южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут

Писатель из ЮАР Дэймон Гэлгут получил Букеровскую премии за 2021 год за роман «Обещание». Об этом сообщается на сайте премии.

«Обещание» выпустили этой весной в ЮАР, книга вышла в США и Великобритании.

На премию претендовали еще пять авторов: Анук Арудпрагасам («Проход на север»), Патриция Локвуд («Никто не говорит об этом»), Надифа Мохамед («Удачливые люди»), Ричард Пауэрс («Недоумение») и Мэгги Шипстед («Большой круг»).

«Обещание» — это девятый роман писателя, который он написал после семилетнего перерыва. Эта книга затрагивает тему трудного перехода от апартеида (официальная политика расовой сегрегации в Южной Африке) к равноправному существованию жителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212699/
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