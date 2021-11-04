Букеровскую премию получил южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут

Писатель из ЮАР Дэймон Гэлгут получил Букеровскую премии за 2021 год за роман «Обещание». Об этом
«Обещание» выпустили этой весной в ЮАР, книга вышла в США и Великобритании.
На премию претендовали еще пять авторов: Анук Арудпрагасам («Проход на север»), Патриция Локвуд («Никто не говорит об этом»), Надифа Мохамед («Удачливые люди»), Ричард Пауэрс («Недоумение») и Мэгги Шипстед («Большой круг»).
«Обещание» — это девятый роман писателя, который он написал после семилетнего перерыва. Эта книга затрагивает тему трудного перехода от апартеида (официальная политика расовой сегрегации в Южной Африке) к равноправному существованию жителей.