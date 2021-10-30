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Общество

В ВОЗ поставили цель наполовину сократить число ДТП за десять лет

В ВОЗ поставили цель наполовину сократить число ДТП за десять лет. Об этом сообщили «Новости ООН».

Организация предлагает план, реализация которого позволит в ближайшие десять лет сократить число дорожно-транспортных происшествий как минимум на 50 процентов.

В ВОЗ убеждены: если действовать разумно, за десять лет можно уберечь от преждевременной смерти 13 миллионов человек, в том числе молодых людей и детей, для которых аварии на дорогах — первая причина смертности.

Ежедневно на дорогах в мире гибнут 3,5 тысячи человек, это — 1,3 миллиона в год. Еще 50 миллионов жителей планеты ежегодно получают в ДТП травмы и увечья.

«Смерть, потеря средств к существованию, инвалидность, трагедия и боль, финансовые последствия — дорожно-транспортные происшествия наносят семье и обществу огромный ущерб. Эти страдания можно предотвратить, если сделать более безопасными дороги и машины, просвещать пешеходов и продвигать использование велосипедов вместо общественного транспорта», — отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Организация предлагает обезопасить проезжую и пешеходную части улиц, создать условия для велосипедистов, просвещать население, чтобы изменить поведение водителей и пешеходов, улучшить качество чрезвычайной медицинской помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212223/
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