30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-19.00 — жилмассив «Каинда» (улица Элебесова, переулок Дорожный);

9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Кен-Кол, Кен-Суу), «Ак-Босого» (улицы Чуй-4 — Чуй-6, Чуй-14 — Чуй-16).

2 Чуйская область Чуйская область

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Комсомольское (улицы Пионерская, Средняя, Молодежная, Карасуйская);

12.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Центральная, Проектируемая, Западная, Школьная, Садовая, Чуйская, Восточная), Озерное;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Токтогула, Восточная, Украинская, Ключевая, Ленина, Строительная, Советская, МТС, Кузнечная, Степная, Дзержинского, Колхозная, Комсомольская, Кавказская, нижняя часть новостройки), Беловодское (улица Кирова), Ак-Суу (улицы Тоголока Молдо, 8 Марта, Заречная, Набережная, Токтогула, Толстого, Касыгина, Есенина, Добровольского), Сретенка (улицы Центральная, Калинина, Восточная), Тюлек, Чон-Арык (улицы Медералы, Чичерина, Ибраимова);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улица 8 Марта), село Орто-Суу;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Прогресс (улицы Советская, Достук);

Кантский РЭС