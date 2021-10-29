19:11
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Общество

30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Каинда» (улица Элебесова, переулок Дорожный);
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Кен-Кол, Кен-Суу), «Ак-Босого» (улицы Чуй-4 — Чуй-6, Чуй-14 — Чуй-16).
2
Чуйская область

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Комсомольское (улицы Пионерская, Средняя, Молодежная, Карасуйская);
  • 12.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Центральная, Проектируемая, Западная, Школьная, Садовая, Чуйская, Восточная), Озерное;

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Токтогула, Восточная, Украинская, Ключевая, Ленина, Строительная, Советская, МТС, Кузнечная, Степная, Дзержинского, Колхозная, Комсомольская, Кавказская, нижняя часть новостройки), Беловодское (улица Кирова), Ак-Суу (улицы Тоголока Молдо, 8 Марта, Заречная, Набережная, Токтогула, Толстого, Касыгина, Есенина, Добровольского), Сретенка (улицы Центральная, Калинина, Восточная), Тюлек, Чон-Арык (улицы Медералы, Чичерина, Ибраимова);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кара-Балта (улица 8 Марта), село Орто-Суу;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Прогресс (улицы Советская, Достук);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Котовское (улицы Южная, Зеленая, Суворова, Авизова, Котовская, Скрябина), Новопокровка (улицы Чкалова, Чапаева, Пушкина, Набережная, Шопокова), Жайылма (улицы Токтогула, Рахматова, Айдарова).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212131/
просмотров: 428
Версия для печати
Материалы по теме
29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Жители Ошской области жалуются на отсутствие электричества и уличного освещения
21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
Почему растет число отравившихся в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Пояснение ЦГСЭН Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Бизнес
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
29 октября, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, выставки и фестивали Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, выставк...
18:47
Выборы-2021. Эксперты опасаются, что внутренние мигранты не смогут проголосовать
18:30
30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Кыргызстанец вышел в финал чемпионата мира по грэпплингу
18:15
Избил охранника швейного цеха и порезал ножом. Подозреваемый задержан в Бишкеке