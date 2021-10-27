28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-13.00 — улица Байтика Баатыра, 41, 39, 12-й микрорайон, 1, 7, 8, 9/1;

13.00-15.30 — 6-й микрорайон, 5а;

13.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Санжыра);

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 10, отрезки улиц Огонбаева, Таллинской, Торекула Айтматова;

15.30-17.30 — 12-й микрорайон, 13;

10.00-17.00 — отрезки улиц Заравшанского, Набережной, переулок Берликский;

9.30-14.00 — отрезки улиц Кузнечная крепость, Суюмбаева;

14.00-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Ибраимова;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Кен-Суу), «Ак-Босого» (улицы Чуй-6, Чуй-17 — Чуй-21, Чуй-33 — Чуй-34, Манаса), «Ак-Орго» (улицы Тимура Фрунзе, Омуракунова, Ахунбаева, Гагарина, Кырк-Кыз), «Тенир-Тоо» (улица Сон-Кол), улица Боконбаева, 251;

9.00-17.00 — отрезки улиц Ташкентской, Тоголока Молдо, Кулиева, проспекта Жибек Жолу.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Лебединовка (улицы Боконбаева, Нарынская, Ошская, Чуйская, Манаса, Угловая, Северная, Таласская, Родниковая, Набережная, Маяковского, Мамыркалиева, Горького, Советская, БЧК, Мичурина, Комсомольская, Чкалова, Калинина, Кирова, Луганская, Садовая, переулки Победы, Ленина, жилмассивы «Ай-Кол», «28 га»), Горная Маевка, Кой-Таш, Берлик, Прохладное, Кок-Жар (улицы Мадиева, Кумушалиева, Куйукова, Куланова, Кийизбаева, Колбаева, Алапаева, Тулеева, жилмассив «Торт-Гуль»), Кайырма (улицы Актюбинская, Каирминская, Строительная), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградная, Малая ГЭС), Васильевка, Полевое, Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Новая, Тихая, Первомайская, Полевая, Чагая, Коллекторная, Молодежная, Октябрьская, Логвиненко, Луговая, Фрунзе, Зеленая, тупик Логвиненко, переулки Заводской, Школьный, Северный, Советский), Константиновка (улицы Новая, Школьная, Первомайская), Карла Маркса (улицы Набережная, Шопокова, Киевская, Ленина, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодой Гвардии, Молодежная, Пионерская, Крупской), Маевка (улицы Молодой Гвардии, Новая, Школьная, Ала-Арчинская, Совхозная, Набережная, Веселая, Полевая, Сонкольская, жилмассивы «12 га», «6,9 га», «Жанылык», «Колмо»);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — Шопоков (улицы Полевая, Железнодорожная, переулок Железнодорожный), села Белек (улицы Новая, Токтогула, Фрунзе), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, тупики Токтогула, Советский), Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Луговая, Полевая, Речная, Железнодорожная, Победы, Ленинградская, Солнечная, Московская, Набережная, переулок Железнодорожный), Арал (улица Картамбаева), Джаны-Джер (улицы 8-й, 9-й распред, МТФ-2а, Акжар, Молодой Гвардии, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз, Дача Су), Кызыл-Туу (улицы Ибраимова, Кенжебек у. Назара, Шаршенбай), поселки Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), Взлетный (авиагородок);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Чон-Арык (улицы Чичерина, Медералы), Петровка (улицы Водоемная, БЧК, Советская, Заводская, Центральная), Беш-Корюк (улицы Токтобаева, МТФ, Беш-Курюкская, Мааке, Боконбаева, Асанбай, Центральная, Эсенгула, Фламинго), Кепер-Арык, Мураке, Тюлек;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Целинная, 8 Марта), села Новониколаевка (улицы Энгельса, Западная, Ленина, Центральная, Пионерская, Комсомольская, Зеленая, Советская, Школьная, Свердлова, Пушкина, Луговая, Крупской, Первомайская, Юбилейная), Суусамыр;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман, Бухара, Эркин-Сай, Кум-Арык, Вознесеновка, Эфиронос;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кенеш, Ивановка;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Жерказар, Дружба, Социалчи, Жайылма (улицы Токтогула, Рахматова, Айдарова), Сарыжон (улицы Школьная, Арашан, Болоболаева);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы 8 Марта, Космодемьянской);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Чуй, Ветгородок, Он бир-Жылга, Маданият, Прогресс, Кайырма, Кок-Каптал;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (соцгородок), Жаны-Алыш (улица Комсомольская).

3 Таласская область Таласская область