О фактах коррупции в мэрии Бишкека можно пожаловаться на номер горячей линии

Мэрия Бишкека попросила сообщать о возможных фактах коррупции со стороны должностных лиц, которые работают в системе муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, муниципалитет совместно с Советом безопасности разработал и утвердил перечень коррупционных рисков, и сейчас экспертная группа Совбеза проводит анализ в управлениях муниципального имущества и земельных ресурсов.

Кроме того, в некоторых муниципальных предприятиях проводится аудиторская проверка.

В мэрии просят горожан, которые стали свидетелями фактов коррупции, сообщать в кол-центр 1840 и 1850 или отправлять фото- и видеофакты на номер 0554182185.