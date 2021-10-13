Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписано постановление об утверждении протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Кыргызстана и Туркменистана о взаимных поездках граждан.
Пресс-служба президента КР: Подписаны указы:
— о назначении членов кабинета министров; Подробнее
— о назначении заместителей председателя кабинета министров;
— о назначении Акылбека Жапарова председателем кабинета министров;
— об освобождении от исполнения ранее возложенных обязанностей ряда членов кабмина.
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