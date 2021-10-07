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Общество

Горожане, купившие участки на кладбище для погребения, требуют выдачи ордеров

Горожане, купившие участки на Юго-Западном кладбище, требуют выдачи ордеров. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству сообщил Казыбек Эргешов.

Он отметил, что к нему поступило обращение от бишкекчан.

«Около 1 тысячи людей, которые заранее выкупили участки на кладбище для погребения, сегодня просят, чтобы Бишкекское агентство ритуальных услуг (БАРУ) выдало им законные ордера. Чтобы они спокойно могли ждать и были уверены, что будут захоронены именно там», — сказал Казыбек Эргешов.

Он добавил, что несколько лет назад сгорел кладбищенский архив. Поэтому доказывать, что ранее был выкуплен участок, сложно, а сотрудники БАРУ перепродают участки, делая на этом деньги.

Напомним, в связи с отсутствием свободных участков с 1 января 2021 года Юго-Западное кладбище закрыто для захоронения. Ранее ГКНБ выявил, что отдельные сотрудники МП «БАРУ» за денежное вознаграждение в размере от $1 тысячи до $5 тысяч производили захоронения на кладбище в селе Чон-Арык, подделывая документы на умерших.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209608/
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