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Общество

Уголовное дело о махинациях на Юго-Западном кладбище Бишкека передали в суд

В Бишкеке на Юго-Западном кладбище участки, где хоронили людей, не вносили в специальный журнал учета. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

В производстве ведомства несколько уголовных дел в отношении должностных лиц МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг» (БАРУ).

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«МП «БАРУ» в 2014-2015 годах хоронило умерших на кладбище без соответствующих документов. Деньги за могилы не вносили в кассы муниципального предприятия. Комиссия установила, что на кладбище больше 200 неоформленных могил. В кассу предприятия не поступило более миллиона сомов», — сообщили в ГСБЭП.

Обвинение предъявили бывшему директору МП «БАРУ» и бывшему смотрителю кладбища. Несколько сотрудников освобождены от занимаемых должностей. Уголовное дело передали в Ленинский районный суд.

ГСБЭП также направила в суд уголовное дело о незаконном предоставлении земельных участков на кладбище. Должностные лица копали могилы на участках, где расположены коммуникации.
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