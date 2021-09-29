Мэр Бишкека посмотрел, как строят канализационный коллектор за 3,2 миллиона евро

В Бишкеке продолжают строить канализационный коллектор. Работы проводят в рамках второй фазы проекта «Реабилитация водоснабжения и канализации в столице».

Сегодня мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вместе с вице-президентом ЕБРР Аленом Пиллу и послом Швейцарии в Кыргызстане Оливье Бангертера проинспектировали локации.

«Руководство города особое внимание уделяет вопросам охраны окружающей среды. Благодарю ЕБРР и правительство Швейцарии за поддержку в реализации важного проекта. Мы заинтересованы и дальше тесно сотрудничать, всегда открыты для новых и интересных проектов», — подчеркнул градоначальник.

Ожидается увеличение подачи питьевой воды потребителям столицы.

Отмечается, что коллектор в 11 километров позволит создать благоприятные условия для проживания населения в южной и западной частях Бишкека. Потому что город разрастается, и строительство трубы поможет решить возникшие проблемы городской инженерной инфраструктуры.

Первый участок коллектора в 2 тысячи 333 метра пройдет от очистных сооружений в селе Пригородное до юго-западного коллектора по улице Юбилейной. Подрядчик — консорциум «China Road and Bridge Corporation — ОсОО Технотоп». Стоимость контракта 2 миллиона 595 тысяч 796 евро. Полностью завершить строительство планируют в конце 2022 года.

Второй участок в 1 тысячу 657 метров от юго-западного коллектора до пересечения улиц Фучика и Ленской. Подрядчик — консорциум «Shaanxi Tiandi Geology Co., Ltd — ЗАО Кайнар». Стоимость контракта составляет 678 тысяч 514 евро. В первом квартале 2020-го работы завершат.