24 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Победы, Республиканской, Коммунарова, Рижской, Месароша, Кронштадтской, Панфилова, Бакаева, Чуйской;

9.00-17.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Серпухова, Корейской, Каракумской, Маликова, Алыбаева, переулок Оттукский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Кара-Кужур, Ак-Туз, Камбар-Ата, Кен-Кол, Кен-Суу, Садыбакасова, Алты-Тутун, Чортекова, Арча-Бешик);

9.30-12.00 — отрезки улиц Дорожной, Элебесова, переулок Красноярский;

12.00-14.00 — отрезки улиц Фере, Орозбекова, Мусоргского;

14.00-16.00 — отрезки улиц Бельской, Наманганской, Рабочей, переулки Адырский, Берликский;

9.30-17.00 — улица Токтоналиева, 80;

9.30-12.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Достоевского, Кара-Жыгач, Исакеева);

9.30-18.00 — улица Тоголока Молдо от улицы Васильева до улицы Щербакова.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Чкалова, Салиева, Калинина, Кирова, Луганская, Набережная, Северная, Садовая, Победы, Ленина), Кок-Жар (улицы Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды у. А, Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмон, Митиева, Бишкек, Апышева, жилмассив «Торт-Гуль»), Ленинское (улицы Юбилейная, Набережная, Интернациональная, Алма-Атинская, Заречная, Восточная, Виноградная, Малая ГЭС, переулок Северный), Луговое (улицы Новостройка, Мирная, Луговая, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, тупик Первомайский), Таш-Добо (улицы Ленина, Горького, Южная, Советская), Торт-Гуль (улица Кумушалиева), Сейтек, Нижняя Ала-Арча (улицы Панфилова, Кыргызская, Колекторная, Западная, переулок Школьный), Васильевка (улица Фрунзе, переулок Клубный);

Сокулукский РЭС

8.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Пограничная, Южная, Полярная, Горького, Школьная, Северная, Пушкина, Красноармейская, Октябрьская, Проектируемая, тупик Советский), Новопавловка (улицы Тынчтык, Деповская, Проектируемая, Усупбаева, Пограничная, Крупская, Западная, Ала-Арчинская, Свердлова, Северная, Степная, Баетова, Гагарина, Фрунзе, Ак-Ордо, контур 520);

9.00-17.00 — села Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Манас (улицы Дружба, Пушкина, Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Широкая, Пионерская, Переулочная, Зеленая, Совхозная, Северная, Тупиковая, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Западная, Новая, Южная), Белек (улицы Новая, Фрунзе), Сокулук (улицы Кайназаровой, Ленина), Романовка (улица МТФ), город Шопоков (улицы Западная, Кирова, Степная), поселок Южный (улицы Вишневая, Гагарина, Королева);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Сретенка (клуб, радиоузел, больница), Беловодское (улицы Ленина, 50 лет Киргизии, Зорге, Гагарина, Победы, Ломоносова, Щорса, Красина, Ленина, Комсомольская, Линейная, Гайдара, Школьная, Джакыпова, Железнодорожная, Комарова, Красноармейская, Мира, Молодежная, Луначарского, Фучика, Бокомбаева, Фрунзе, заправки, детсад, госадминистрация, ущелье Тюльпан, кошара), Беш-Орюк (улицы Токтогула, Исенгула), Александровка (улица Пионерская), Садовое (улицы Украинская, Ключевая, Ситникова, Советская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Полтавка (улицы Партизанская, Центральная, Октябрьская, Горького, Комитерна), Жайыл (улицы Жекшенова, Аликбаева), Алексеевка (улицы Комсомольская, Ватутина);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинда (улица Краснооктябрьская), село Партсъезд;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Красная речка, Буденовка, Ивановка;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Советская, Горького, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Маяковского), Дмитриевка (улицы Фрунзе, Ленина), Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Речная, Геологическая, Садовая);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Шамшы (улица Мира), Арал, Чуй, Ак-Бешим;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Жаны-Алыш (улица Комсомольская), Боролдой (улица Фрунзе), Кароол-Добо (улица Кудайбергенова), Кичи-Кемин, Жаны-Жол, Жол-Булак, Бейшеке, Алтымыш.

3 Таласская область