В городе Ош анализируют интервалы движения общественного транспорта

В Оше проводят анализ интервалов движения общественного транспорта в часы пик. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, в мониторинге принял участие вице-мэр Сонунбек Джунусбаев.

Комиссия проверила работу маршрутных микроавтобусов, троллейбусов в 7.30, когда большинство граждан спешит на работу или учебу. Отдельное внимание уделялось проверке эколого-технического состояния общественного транспорта.

«По итогам проверки интервалов движения общественного транспорта при необходимости будут даны поручения по их сокращению для удобства граждан. Работа проводится по обращениям жителей города», — отметили в мэрии.