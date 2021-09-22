Глава МЧС призвал включить Кыргызстан в полноценное членство в МАГАТЭ

Министр МЧС Бообек Ажикеев попросил включить Кыргызстан в полноценное членство в МАГАТЭ. Как сообщает пресс-служба ведомства, обращение озвучено на 65-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), которая проходит в Вене.

В своем выступлении глава делегации Кыргызстана Бообек Ажикеев рассказал об успешной реализации межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств», осуществляемой в рамках СНГ.

Отмечается, что при поддержке Европейской комиссии, ЕБРР в Кыргызстане начаты работы по рекультивации объектов уранового наследия в рамках Счета экологической реабилитации для стран Центральной Азии.

Через площадку МАГАТЭ Бообек Ажикеев призвал секретариат внести предложения по решению затянувшегося вопроса — включения КР в полноценное членство в МАГАТЭ. «Более 20 государств, в том числе Кыргызстан, до сих пор не являются членами ни одной из страновых групп. Из-за отсутствия членства в группе мы лишены возможности, права быть избранными в органы МАГАТЭ, что порождает неравенство между членами агентства», — заявил министр.

Глава ведомства предложил решить этот вопрос путем использования опыта других структур ООН, где каждый член-государство принадлежит к той или иной группе. По его словам, неоднократное выступление различных стран по данной проблеме не дало результатов, что негативно отражается на авторитете агентства в целом. «Мы призываем провести всесторонне широкое обсуждение этого вопроса и настоятельно просим секретариат предложить решение данной затянувшейся ситуации», — подчеркнул министр.

На сегодня в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ разработан Стратегический мастер-план по рекультивации урановых объектов в Центральной Азии, который является дорожной картой по эффективному подходу к рекультивации данных площадок.

Международное агентство по атомной энергии — организация для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Его деятельность неразрывно связана с ядерными технологиями и возможностями их двойного применения: как в качестве оружия, так и в качестве имеющего практическую пользу инструмента.