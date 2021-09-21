22 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки проспекта Манаса, улиц Абдумомунова, Фурманова, Севастопольской, Шота Руставели, Целинной, Сухомлинова, улица Московская, 184;

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы 15-19-я);

9.30-19.00 — отрезки улиц Саратовской, Пархоменко, Фрунзе, Комсомольской, Буденного, Салиевой, Шайыр, Тульской, Свободной, 8 Марта, Элебесова, Семипалатинской, Арычной, переулок Грозненский, улица Токтоналиева, 74, проспект Манаса, 80/1;

9.30-14.00 — отрезки улицы Широкой, переулки Томский, Зайсайский, Львовский, Тушинский.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Пригородное (улицы Арсланбоб, Первомайская, Сибирская, Юбилейная, Маяковского, Садовая, Горького, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Ленинское (улицы Нижняя, Набережная, Прохладная, Коммунарская, Алма-Атинская, Солнечная, Ключевая, Садовая, Подгорная, Виноградная, Восточная, Березовая, Ключевая, тупик Алма-Атинский, переулки Зеленый, Южный), Молдовановка, Аламедин (улица Молодежная), Васильевка (улицы Юбилейная, Школьная, переулок Почтовый), Луговое (улицы Мирная, Светлая, Аламединская, новостройка);

Сокулукский РЭС

9.00-13.00 — села Сокулук (улицы Сокулукская, Свобода, 60 лет Киргизии, Зеленая, Торговая, Урожайная, Белинская, Заречная, Новая, Фрунзе, Проектируемая, переулок Зеленый, территориальная больница);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Московская, Краснодарская, Индустриальная, 50 лет Октября, переулок Московский), Новопавловка (улицы Свердлова, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Лавровых, Проектируемая, Степная, Садовая, Гоголя, Таласская, Северная, Ынтымак, Дуйшембиева, Чон-Арык, Ай-Коль, Манаса, Азия Ордо, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Эне-Сай, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир у. Аппаз, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Ордо», контур 520), Манас (улицы Дружба, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Новая, Высоцкого, Спортивная, Черемушки, Проектируемая), Комсомольское (улицы Восточная, Дорожная, Новая, Проектируемая, Строительная, тупик Южный), Ак-Жол (улицы Восточная, Госпитомник), Военно-Антоновка (улицы Проектируемая, Келечек, Шанхай, Фрунзе, Крупская, Станция «Сокулук», Западная, Пушкина, Ленина, Степная, Южная, Крупская, Дружба, Комсомольская, Шевченко, Токтогула, Красноармейская, Ала-Арчинская, Пионерская, Полярная, Октябрьская, Кирова, Северная, Школьная, Первомайская, Колхозная, тупики Комсомольский, Красноармейский, Шевченко, ВОССТ, Западный, 1 Мая, МТФ, контур 148, 151, кварталы А, Б, Г), совхоз Фрунзе (улицы Фрунзенская, Проектируемая, Восточная, Карасуйская, Западная, Животноводство);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Беловодское (улицы Мира, Центральная), Сретенка (улицы Калинина, переулки Октябрьский, Пионерский), Александровка, Чапаева, Беш-Орюк, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Ак-Суу (улицы Шолохова, Кирова, Киевская, Левитан, Огородная, Карла Маркса, Некрасова, Вокзальная, Буденного, Дружба, Набережная, Кузнецова);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Полтавка (улицы Партизанская, Комитерна, Центральная, Горького, Октябрьская), Алексеевка (улицы Центральная, Ватутина, Комсомольская), Жайыл (улица Жекшенова), город Кара-Балта (улица Дуулата);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Ровное (воинская часть, кошары), Букара (кошары);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман, Эпкин, Красная Речка;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Сарыжон (улицы Арашан, Болобалаева, Школьная, Фрунзе, Сарыжон), Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Садовая), Новопокровка (улица Чкалова);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Шамши (улицы Ахунбаева, Школьная), Онбир-Джылга, Маданият, Кайырма, Мээнеткеч, Алга, Кызыл-Аскер, Калыгул, Бурана;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Тегирменти (улица Алыке), Боролдой (улица Ленина), Кызыл-Суу (улицы Абди, Чыныбек), Жаны-Алыш (улица Эгинчиева), Алмалуу (улица Манаса).

3 Таласская область