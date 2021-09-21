18:42
USD 84.80
EUR 99.29
RUB 1.16
Общество

22 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезки проспекта Манаса, улиц Абдумомунова, Фурманова, Севастопольской, Шота Руставели, Целинной, Сухомлинова, улица Московская, 184;
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы 15-19-я);
  • 9.30-19.00 — отрезки улиц Саратовской, Пархоменко, Фрунзе, Комсомольской, Буденного, Салиевой, Шайыр, Тульской, Свободной, 8 Марта, Элебесова, Семипалатинской, Арычной, переулок Грозненский, улица Токтоналиева, 74, проспект Манаса, 80/1;
  • 9.30-14.00 — отрезки улицы Широкой, переулки Томский, Зайсайский, Львовский, Тушинский.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Пригородное (улицы Арсланбоб, Первомайская, Сибирская, Юбилейная, Маяковского, Садовая, Горького, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Ленинское (улицы Нижняя, Набережная, Прохладная, Коммунарская, Алма-Атинская, Солнечная, Ключевая, Садовая, Подгорная, Виноградная, Восточная, Березовая, Ключевая, тупик Алма-Атинский, переулки Зеленый, Южный), Молдовановка, Аламедин (улица Молодежная), Васильевка (улицы Юбилейная, Школьная, переулок Почтовый), Луговое (улицы Мирная, Светлая, Аламединская, новостройка);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-13.00 — села Сокулук (улицы Сокулукская, Свобода, 60 лет Киргизии, Зеленая, Торговая, Урожайная, Белинская, Заречная, Новая, Фрунзе, Проектируемая, переулок Зеленый, территориальная больница);
  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Московская, Краснодарская, Индустриальная, 50 лет Октября, переулок Московский), Новопавловка (улицы Свердлова, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Лавровых, Проектируемая, Степная, Садовая, Гоголя, Таласская, Северная, Ынтымак, Дуйшембиева, Чон-Арык, Ай-Коль, Манаса, Азия Ордо, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Эне-Сай, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир у. Аппаз, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Ордо», контур 520), Манас (улицы Дружба, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Новая, Высоцкого, Спортивная, Черемушки, Проектируемая), Комсомольское (улицы Восточная, Дорожная, Новая, Проектируемая, Строительная, тупик Южный), Ак-Жол (улицы Восточная, Госпитомник), Военно-Антоновка (улицы Проектируемая, Келечек, Шанхай, Фрунзе, Крупская, Станция «Сокулук», Западная, Пушкина, Ленина, Степная, Южная, Крупская, Дружба, Комсомольская, Шевченко, Токтогула, Красноармейская, Ала-Арчинская, Пионерская, Полярная, Октябрьская, Кирова, Северная, Школьная, Первомайская, Колхозная, тупики Комсомольский, Красноармейский, Шевченко, ВОССТ, Западный, 1 Мая, МТФ, контур 148, 151, кварталы А, Б, Г), совхоз Фрунзе (улицы Фрунзенская, Проектируемая, Восточная, Карасуйская, Западная, Животноводство);

Московский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Беловодское (улицы Мира, Центральная), Сретенка (улицы Калинина, переулки Октябрьский, Пионерский), Александровка, Чапаева, Беш-Орюк, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Ак-Суу (улицы Шолохова, Кирова, Киевская, Левитан, Огородная, Карла Маркса, Некрасова, Вокзальная, Буденного, Дружба, Набережная, Кузнецова);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Полтавка (улицы Партизанская, Комитерна, Центральная, Горького, Октябрьская), Алексеевка (улицы Центральная, Ватутина, Комсомольская), Жайыл (улица Жекшенова), город Кара-Балта (улица Дуулата);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ровное (воинская часть, кошары), Букара (кошары);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Тельман, Эпкин, Красная Речка;

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сарыжон (улицы Арашан, Болобалаева, Школьная, Фрунзе, Сарыжон), Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Садовая), Новопокровка (улица Чкалова);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Шамши (улицы Ахунбаева, Школьная), Онбир-Джылга, Маданият, Кайырма, Мээнеткеч, Алга, Кызыл-Аскер, Калыгул, Бурана;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Тегирменти (улица Алыке), Боролдой (улица Ленина), Кызыл-Суу (улицы Абди, Чыныбек), Жаны-Алыш (улица Эгинчиева), Алмалуу (улица Манаса).
3
Таласская область

  • 9.00-17.00 — город Талас (улицы Айтматова, Маяковского, Пушкина, больница).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207859/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Жители села Маловодного жалуются на отключения электричества
21 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 сентября: где в регионах отключат свет
18 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 сентября: где в регионах отключат свет
13 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Домогательства в&nbsp;СИЗО. Конфликт вышел на&nbsp;новый уровень Домогательства в СИЗО. Конфликт вышел на новый уровень
Племянница Курманбека Бакиева вышла в&nbsp;Турции замуж за&nbsp;сына депутата Племянница Курманбека Бакиева вышла в Турции замуж за сына депутата
Кто и&nbsp;зачем? В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стадионе &laquo;Спартак&raquo; собралось около 500 молодых людей Кто и зачем? В Бишкеке на стадионе «Спартак» собралось около 500 молодых людей
Дешевеют только бараки, или Что происходит на&nbsp;рынке недвижимости Дешевеют только бараки, или Что происходит на рынке недвижимости
Бизнес
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на&nbsp;российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
21 сентября, вторник
18:30
22 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 22 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Жители села Маловодного жалуются на отключения электричества
18:10
Талант Мамытов и Танзила Нарбаева договорились укреплять сотрудничество
18:02
В Медицинском центре КГМА впервые изготовили искусственное ухо
17:45
Вакцинация от COVID. Telegram-канал по продаже сертификатов больше недоступен