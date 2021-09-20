21 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — микрорайон «Джал-29», жилмассивы «Тынчтык», «Касым», «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улицы Безымянная, Кара-Кужур, Абдрахманова, Бердибаева, Алты-Тутун, Эр-Тайлак, Шербет, Садыбакасова, Он-Арча), «Ак-Босого» (улицы Чуй-15 — Чуй-19), проспект Манаса, 61;

9.30-18.30 — улица Ахунбаева, 106а, жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Субан-Ата).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Центральная), Арашан (улицы Клубная, Генерала Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, дачи), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, Речная, Подгорная, тупик Алма-Атинский), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский), Мраморное (улицы Южная, Новая, Кольцевая, Урожайная, Целинная, 70 лет Октября, Жетиген, Молодежная, МТФ, Юбилейная, Северная, Акчи, Березовая, Сары-Булак), Керниш (улица Спутник), Кок-Жар (улицы Уметалиева, Алымбаева, Табылды у. А., Нурманбетова), Аламедин (улицы Полевая, Молодежная), Садовое (улица Учхозская), Лебединовка (улицы Садовая, Северная, Кузнечная, Калинина, переулок Победы), Маевка (улицы Ала-Арчинская, Карасуйская, Веселая, переулок Карасуйский), Нижняя Ала-Арча (улица Водокачка), Васильевка (улицы Верхняя, Солто-Ата, Айбаш, Юбилейная, Комсомольская, переулок Почтовый), жилмассив «16 га» (улица Строительная), новостройка «ГЭС-3»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Белек (улица Токтогула), Асылбаш (улицы Жайчи, Бира, Новая, Мира), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева, Мамеева, Ибрагимова, Ибраимова, Заречная, Свечникова, Билалы, Абакир, Кенжебек у. Назара, Кулова, Молдобай), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина), Новопавловка (улицы Тынчтык, Деповская, Проектируемая, Усупбаева, Пограничная, Крупской, Западная, Ала-Арчинская, Азия-Ордо, Ак-Шоола, Алтын-Ордо, Баян, Жангир у. Аппаза, Маматемин-Ата, Нур-Заман, Хан-Тенири, Ак-Ордо, контур 520), Комсомольское (улицы Южная, Дорожная, Новая, Строительная, Опытная);

8.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Проектируемая, Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Пограничная, Южная, Полярная, Горького, Школьная, Северная, Пушкина, Красноармейская, Октябрьская, тупики Советский, Кирова, Токтогула), Сокулук (улицы Ленина, Кайназаровой, Комсомольская, Садовая, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Октябрьская, Мельничная, Карагачевая, Труда, Фрунзе, Лесная, Мира, Ала-Арчинская, Достук, Гагарина, Пионерская, Спортивная, Северная, Звездная, Восточная, Интернациональная, Ошская, Почтовая, Первомайская, переулки Почтовый, Северный, Ленина, Карагачевый), Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Романовка (улицы МТФ, Кирова), Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Береговая, Среднее Шорго), Чат-Коль (улицы Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская, Восточная, МТФ);

Московский РЭС

9.30-18.00 — села Кепер-Арык (улицы Школьная, Абды-Касымова, Ленина), Александровка (улица Крупской), Беш-Орюк (улица Эсенгул);

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Киргизская, Дружбы, Токтогула, Восточная, Советская, Ситниковая, Калинина, Ленина, Луговая, Тыщенко, Колхозная, Западная, Ташкентская, Ворошилова, Чапаева, Крупской, Ключевая, Буденного, Мамайская, Дружбы, Почтовая), Петровка (улицы Озерная, Жукова, Советская), Ан-Арык, Кызыл-Туу, Предтеченка, Сретенка, кошара;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Суу, Ставрополовка, Алексеевка (улица Центральная), Орто-Суу, Полтавка (улица Горького);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Кум-Арык (улица Аскарбек);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман, Буденновка, Кенеш, Красная Речка;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Чон-Далы, Сары-Жон, Ленинское, Жайылма, Туз, Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Садовая), Дмитриевка (улицы Нальчик, Фрунзе);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Маданият (улицы Маданиятская, Школьная), Шамши (улица Набережная), Искра (улицы Фабричная, Юбилейная, Новоселова, Победы, Молодежная, Центральная, Садовая, Проектируемая, Мира, Рыбачинская, Биянху);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Борду (колхоз «Дыйкан»), Боролдой (улица Фрунзе).

3 Таласская область