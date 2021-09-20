В Бишкеке создадут современную систему городских парковок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в ближайшее время начнется работа по модернизации системы городских парковок.

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«Предполагается автоматизировать систему, прежде всего, имеющихся муниципальных парковок и стоянок на улицах города, рынках, парках, в местах скопления людей и других. Будущие парковки будут оснащены современными системами на базе аппаратно-программных комплексов, что минимизирует физическое участие человека в этом процессе», — отметили в мэрии.

В муниципалитете считают, что тем самым будет наведен порядок на всех парковках и стоянках города, и жители столицы получат современные, чистые парковки.