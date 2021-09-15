21:15
USD 84.80
EUR 100.24
RUB 1.17
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 сентября: в Бишкеке без осадков

В Кыргызстане дожди вероятны только в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +30 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +12, днем +30 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +13, днем до +33 градусов.

В Нарынской области +2 ночью и +26 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +26 градусов.

В Таласской области температура ночью +7, днем +30 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207171/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 сентября: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 сентября: днем еще жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 сентября: без осадков
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 12 сентября 2004 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 сентября: в Бишкеке без осадков
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 11 сентября 2013 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 сентября: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 сентября: днем дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 сентября: снизится дневная температура
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 сентября: без осадков
Популярные новости
Незаконные высотки. Около 60&nbsp;незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;маршруты 210 новых автобусов В Бишкеке вышли на маршруты 210 новых автобусов
Десятки тысяч боевиков&nbsp;ИГ сосредоточены на&nbsp;границе со&nbsp;странами Центральной Азии Десятки тысяч боевиков ИГ сосредоточены на границе со странами Центральной Азии
Запрет на&nbsp;пакеты. Вопросов больше, чем ответов Запрет на пакеты. Вопросов больше, чем ответов
Бизнес
Улукбек Марипов ознакомился с&nbsp;инновационными цифровыми проектами MegaCom Улукбек Марипов ознакомился с инновационными цифровыми проектами MegaCom
Крутые возможности сети&nbsp;О! и&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для студентов! Крутые возможности сети О! и приложения «Мой О!» для студентов!
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в&nbsp;Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
15 сентября, среда
21:14
Обвинение в захвате власти. Ахматбек Келдибеков и Исмаил Исаков вышли с допроса Обвинение в захвате власти. Ахматбек Келдибеков и Исмаи...
21:01
Около здания МВД собираются сторонники депутатов, находящихся на допросе
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 сентября: в Бишкеке без осадков
20:42
В Москве правоохранители спасли тонувшую кыргызстанку
20:26
Штыри, ямы и недостроенный двор. На условия в частной школе жалуется родитель