Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 сентября: в Бишкеке без осадков

В Кыргызстане дожди вероятны только в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +30 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +12, днем +30 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +13, днем до +33 градусов.

В Нарынской области +2 ночью и +26 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +26 градусов.

В Таласской области температура ночью +7, днем +30 градусов.