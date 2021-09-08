Сохраним «Слоников». Верховный суд отменил договор аренды участка

Верховный суд отменил договор аренды между мэрией Бишкека и ОсОО «Онурхан» по площадке на улице Токтоналиева, скверу «Слоники». Об этом 24.kg сообщил местный житель.

По его словам, далее жители намерены добиваться от мэрии и Бишкекглавархитектуры изменения целевого назначения и закрепления этой территории в качестве спортивной площадки и сквера. «В прошедшие выходные силами жителей начали работы по восстановлению освещения и ограждения. В дальнейшем планируем восстановить озеленение, для этого нужно заново проложить ирригацию, а также спортивные снаряды и покрытие», — отметил он.

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Напомним, в марте 2005 года мэрия Бишкека своим постановлением предоставила частному лицу на 49 лет земельный участок площадью 0,3644 гектара на улице Токтоналиева под строительство бизнес-центра, детских и спортивных площадок с обязательным сохранением зеленых насаждений и благоустройства.

Пока инициативная группа жителей обращалась в различные органы для выяснения обстоятельств выдачи разрешительных документов, ОсОО «Онурхан», объединившись для строительства с компаниями TS Group и ОсОО «Фиеста», в декабре 2016 года предприняло первую попытку захвата территории — спилили 57 зеленых деревьев и оградили периметр спортивной площадки жестяным забором. В 2017-м по заявлению жителей прокуратура подала иск об отмене постановления об аренде земли. Однако в марте 2019 года дело закрыл межрайонный суд, отказав в отмене. Надзорный орган решение не обжаловал. В начале августа 2019 года застройщик вновь попытался огородить территорию. Жители снова выступили против.

Муниципалитет неоднократно заявлял, что выступает за сохранение сквера.