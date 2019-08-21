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Общество

Сохраним «Слоников». Мэрия хочет изъять участок

Мэрия хочет изъять участок на улице Токтоналиева, на котором расположен сквер «Слоники», детская и спортивная площадки. Об этом стало известно на координационном заседании в мэрии Бишкека.

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Вице-мэр Уланбек Азыгалиев сообщил, что строительство многоэтажного дома приостановлено. Он отметил, что у компании-застройщика отсутствуют некоторые необходимые документы.

Заместитель акима Первомайского района Мавлян Аскарбеков добавил, что на участке заактировали все деревья и сооружения.

«Наша позиция — сохранить детскую и спортивную площадки и «Слоников». Это единственное место в районе, где могут играть дети», — отметил он.

Тогда мэр Азиз Суракматов поинтересовался, может ли муниципалитет начать процедуру изъятия земельного участка и предоставления его местным жителям.

По словам начальника управления земельными ресурсами Азамата Сагындык уулу, в досудебном порядке в адрес ОсОО «Онурхан», которому участок выдан в аренду, направлено письмо о необходимости расторжения договора.

«По истечении срока досудебного регулирования мэрия обратится с иском в суд», — отметил он.

Напомним, в марте 2005 года мэрия Бишкека своим постановлением предоставила частному лицу на 49 лет земельный участок площадью 0,3644 гектара на улице Токтоналиева под строительство бизнес-центра, детских и спортивных площадок с обязательным сохранением зеленых насаждений и благоустройства.

Конфликт между местными жителями и строительными компаниями длится уже три года. В 2016 году была первая попытка захвата площадки. В 2017-м по заявлению жителей прокуратура подала иск об отмене постановления об аренде земли. Однако в марте 2019 года дело закрыл межрайонный суд, отказав в отмене. Надзорный орган решение не обжаловал. В начале августа застройщик вновь попытался огородить территорию. Жители снова выступили против.

Муниципалитет неоднократно заявлял, что выступает за сохранение сквера.
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