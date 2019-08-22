11:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сохраним «Слоников». Стройкомпания обещала построить музыкальную школу, а не дом

В архиве сохранились документы, что на территории сквера «Слоники» должна была появиться музыкальная школа. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Первомайского района Мавлян Аскарбеков.

Читайте по теме
Сохраним «Слоников». Мэрия хочет изъять участок
По его словам, в 2000-х годах одна строительная компания снесла музыкальную школу № 8 и взамен предлагала построить новую.

«Тогда ОсОО «Майрекс» обратилось в мэрию с предложением построить детский культурно-спортивный центр и музыкальную школу взамен снесенной. При этом обещало построить площадки, посадить зеленые насаждения. Начали готовить проект постановления, но параллельно разработали и подписали другое – под строительство многоэтажного дома»,  отметил он.

Читайте по теме
Сохраним «Слоников». Строительство приостановили, разбираться будет прокуратура
Мавлян Аскарбеков добавил, что ранее на пересечении улиц Токтоналиева и Джаманбаева построили многоэтажный дом.

«Изучив архивные документы, выяснил, что дом построили на участке, через который улицу Джаманбаева планировали соединить с Айни. Я жил в том районе, когда только начали ограждать участок, пытался бороться, но не смог победить», — сказал он.

Мавлян Аскарбеков отметил, что позиция мэрии и акимиата – сохранить сквер и площадки.

Напомним, управление земельных ресурсов направило в адрес ОсОО «Онурхан» претензию о разрыве договора аренды.

Напомним, в марте 2005 года мэрия Бишкека своим постановлением предоставила частному лицу на 49 лет земельный участок площадью 0,3644 гектара на улице Токтоналиева под строительство бизнес-центра, детских и спортивных площадок с обязательным сохранением зеленых насаждений и благоустройства.

Конфликт между местными жителями и строительными компаниями длится уже три года. В 2016-м была первая попытка захвата площадки. В 2017-м по заявлению жителей прокуратура подала иск об отмене постановления об аренде земли. Однако в марте 2019 года дело закрыл межрайонный суд, отказав в отмене. Надзорный орган решение не обжаловал. В начале августа застройщик вновь попытался огородить территорию. Жители снова выступили против.

Муниципалитет неоднократно заявлял, что выступает за сохранение сквера.
Ссылка:
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
Сохраним «Слоников». Мэрия хочет изъять участок
Сохраним «Слоников». Строительство приостановили, разбираться будет прокуратура
Сохраним «Слоников». В очередной раз на территории сквера хотят построить дом
Городской суд удовлетворил иск прокуратуры по «слоникам»
Неделя-24: что вы могли пропустить
Демонтаж «Слоников» в Бишкеке приостановили
Несмотря на запрет мэрии Бишкека, начался демонтаж «Слоников»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;предательство&raquo; Курсана Асанова Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и «предательство» Курсана Асанова
Омурбек Бабанов пришел в&nbsp;ГКНБ. Он&nbsp;доволен возвращением в&nbsp;Кыргызстан Омурбек Бабанов пришел в ГКНБ. Он доволен возвращением в Кыргызстан
Бизнес
БТА Банк продолжает акцию по&nbsp;снижению ставок на&nbsp;потребительские кредиты БТА Банк продолжает акцию по снижению ставок на потребительские кредиты
Выбираем смартфон для школьника. Топ-5 Выбираем смартфон для школьника. Топ-5
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; возобновляется рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Дели&nbsp;&mdash; Бишкек В международном аэропорту «Манас» возобновляется рейс Бишкек — Дели — Бишкек
Новый MegaStore в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уже распахнул свои двери Новый MegaStore в аэропорту «Манас» уже распахнул свои двери