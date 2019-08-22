Сохраним «Слоников». Стройкомпания обещала построить музыкальную школу, а не дом

В архиве сохранились документы, что на территории сквера «Слоники» должна была появиться музыкальная школа. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Первомайского района Мавлян Аскарбеков.

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По его словам, в 2000-х годах одна строительная компания снесла музыкальную школу № 8 и взамен предлагала построить новую.

«Тогда ОсОО «Майрекс» обратилось в мэрию с предложением построить детский культурно-спортивный центр и музыкальную школу взамен снесенной. При этом обещало построить площадки, посадить зеленые насаждения. Начали готовить проект постановления, но параллельно разработали и подписали другое – под строительство многоэтажного дома», — отметил он.

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Мавлян Аскарбеков добавил, что ранее на пересечении улиц Токтоналиева и Джаманбаева построили многоэтажный дом.

«Изучив архивные документы, выяснил, что дом построили на участке, через который улицу Джаманбаева планировали соединить с Айни. Я жил в том районе, когда только начали ограждать участок, пытался бороться, но не смог победить», — сказал он.

Мавлян Аскарбеков отметил, что позиция мэрии и акимиата – сохранить сквер и площадки.

Напомним, управление земельных ресурсов направило в адрес ОсОО «Онурхан» претензию о разрыве договора аренды.

Напомним, в марте 2005 года мэрия Бишкека своим постановлением предоставила частному лицу на 49 лет земельный участок площадью 0,3644 гектара на улице Токтоналиева под строительство бизнес-центра, детских и спортивных площадок с обязательным сохранением зеленых насаждений и благоустройства.

Конфликт между местными жителями и строительными компаниями длится уже три года. В 2016-м была первая попытка захвата площадки. В 2017-м по заявлению жителей прокуратура подала иск об отмене постановления об аренде земли. Однако в марте 2019 года дело закрыл межрайонный суд, отказав в отмене. Надзорный орган решение не обжаловал. В начале августа застройщик вновь попытался огородить территорию. Жители снова выступили против.

Муниципалитет неоднократно заявлял, что выступает за сохранение сквера.