Pepsi нарушила Закон «О рекламе» и получила штраф в 13 тысяч сомов. Об этом сообщается на сайте Государственного агентства антимонопольного регулирования.

Отмечается, что госагентством проводится мониторинг рекламных материалов. В частности, сотрудники ведомства изучили рекламные материалы, касающиеся акции «Pepsi промо 2021: прими вызов — выиграй автомобиль! Выигрывай каждый день» с 1 июня по 31 августа этого года, проводимой ОсОО «RG Brands Кыргызстан», которое представляет торговую марку Pepsi.

Госагентством дважды были запрошены материалы, касающиеся проведения стимулирующей лотереи. Однако ОсОО «RG Brands Кыргызстан» предоставлена недостоверная информация.

Как пояснили в ведомстве, компания нарушила статью 24 Закона «О рекламе».

В связи с этим ОсОО «RG Brands Кыргызстан» наложен штраф в размере 13 тысяч сомов.