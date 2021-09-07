Аэропорт «Манас» не предоставил информацию. Госантимонополия оштрафовала ОАО

Госантимонополия наложила штраф на ОАО «Международный аэропорт «Манас» за несвоевременное предоставление информации. Об этом сообщила пресс-служба госагентства.

По ее данным, ведомство в рамках изучения материалов по заявлению компании «И» о создании для поставщиков неравных условий реализации систем видеонаблюдения и контроля доступа Hikvision направило ОАО «МАМ» запрос о предоставлении информации.

Как отмечается, в установленный срок информация не была предоставлена.

В связи с этим Госантимонополия оштрафовала ОАО «Международный аэропорт «Манас» на 13 тысяч сомов.