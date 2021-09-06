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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Прекратить дело в отношении обвиняемого просит адвокат

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

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Адвокат обвиняемого Сыймыка Молдосариева просил прекратить уголовное преследование в отношении его подзащитного.

По словам юриста, Молдосариев оказался жертвой обстоятельств, так как является человеком с ментальными нарушениями.

«С остальными обвиняемыми мой подзащитный не знаком. Он с ними случайно познакомился. Эти люди намного его старше. Согласно экспертизе, Сыймык Молдосариев страдает с детства слабоумием. Взрослые люди спросили, есть ли у него деньги, тот ответил, что есть. После этого моего подзащитного посадили в машину, привезли на заправку, сказали заплатить, что он и сделал. Далее обвиняемые поехали кушать, он и там заплатил. Когда деньги кончились, его телефон хотели в ломбард заложить, но этого не удалось сделать. Его не надо принуждать к каким-либо действиям, он сначала делает, а потом уже думает», — сказал адвокат.

Адвокат просил применить при назначении наказания статью «Физическое или психическое принуждение» УК КР и прекратить уголовное дело в отношении Сыймыка Молдосариева.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206169/
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