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Общество

В Бишкеке открыли еще один парк — «Ынтымак II»

В столице открыли новый парк «Ынтымак II», сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Мероприятие посетили глава кабмина Улукбек Марипов, председатель БГК Куванычбек Конгантиев и градоначальник Айбек Джунушалиев.

Как отмечают чиновники, в общей композиции прослеживаются решения первой очереди парка, расположенного западнее.

У новой зоны отдыха два входа: со стороны улицы Токтоналиева и улицы Масалиева.

«Сердцем парка стал амфитеатр на 800 посадочных мест со сценой в виде юрты. Отделка выполнена из природного камня сары таш, пол покрыт обожженным гранитным камнем, стены украшают декоративные панно в виде барельефов с имитацией саймалуу таш и кыргызскими петроглифами. В основу данных панно легли картины, созданные известным кыргызским художником Майрамкулом Асаналиевым. Сюжеты разнообразны: объекты охоты на животных (козероги, олени, тайган), изображение хищников (снежный барс), фигуры человека, на центральном панно изображен главный герой — богатырь кыргызского народа Манас. В ночное время амфитеатр удивит красивым освещением. Посещать концертную площадку смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья. С северо-восточной стороны для них оборудован пандус», — говорится в сообщении.

В парке установлена площадка для национальной игры ордо, есть инклюзивная площадка для детей с ограниченными и неограниченными возможностями здоровья, медпункт, охрана, а также комната матери и ребенка.

В парковой территории установлен фонтан, есть пруд и ручей. Они обеспечивают прохладу в жаркие дни.

Пресс-служба также отмечает, что рядом с новым парком теперь есть парковка на 105 автомашин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205525/
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