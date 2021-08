Подкуп голосов. Каждому пятому кыргызстанцу на выборах предлагали деньги

Во время последних выборов депутатов местных кенешей деньги, подарки и другое вознаграждение предлагали каждому пятому (24 процента) кыргызстанцу. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI).

В опросе приняли участие 1 тысяча 211 кыргызстанцев в возрасте от 18 лет и старше из всех областей, а также городов Бишкека и Оша.





Чаще всего предлагают от 1 тысячи до 3 тысяч сомов (74 процента). Меньше 1 тысячи сомов предлагали 15 процентам респондентов за их голос или голос их близкого/члена семьи.

Деньги в обмен на голос чаще предлагают мужчинам (29 процентов), чем женщинам (18 процентов).