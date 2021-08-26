15:32
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.15
Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Подкуп голосов. Каждому пятому кыргызстанцу на выборах предлагали деньги

Во время последних выборов депутатов местных кенешей деньги, подарки и другое вознаграждение предлагали каждому пятому (24 процента) кыргызстанцу. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI).

В опросе приняли участие 1 тысяча 211 кыргызстанцев в возрасте от 18 лет и старше из всех областей, а также городов Бишкека и Оша.

Чаще всего предлагают от 1 тысячи до 3 тысяч сомов (74 процента). Меньше 1 тысячи сомов предлагали 15 процентам респондентов за их голос или голос их близкого/члена семьи.  

Деньги в обмен на голос чаще предлагают мужчинам (29 процентов), чем женщинам (18 процентов). 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205241/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Подкуп избирателей в Оше. В милиции сообщили подробности
В Оше зарегистрирован факт подкупа: домком назвал партию и просил голосовать
Местные выборы. Кандидата от партии «Ынтымак» подозревают в подкупе
Местные выборы. МВД зарегистрировало девять материалов по подкупу
Местные выборы. Правоохранители Оша не реагируют на факты давления на кандидатов
Местные выборы. Зафиксировано 14 фактов подкупа голосов избирателей
Выборы в БГК. Кандидата партии «Эмгек» уличили в использовании админресурса
Местные выборы. ГКНБ проверяет факты нарушений: больше всего жалоб на «Эмгек»
В Кыргызстане 8 процентов граждан не считают применение админресурса проблемой
В Кыргызстане 89 процентов граждан не знают, что за подкуп голосов наказывают
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват&nbsp;&mdash; тоже депутат В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в&nbsp;ресторане &laquo;Ала-Тоо&raquo; Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в ресторане «Ала-Тоо»
Нашел свой рай на&nbsp;Земле. Эсен Турусбеков о&nbsp;жизни в&nbsp;Бангладеш Нашел свой рай на Земле. Эсен Турусбеков о жизни в Бангладеш
Бизнес
Теперь пополнение карт &laquo;Оптима Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Теперь пополнение карт «Оптима Банка» через «О!Деньги» без комиссии
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
26 августа, четверг
15:25
Больница кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке начала прием пациентов Больница кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке начала при...
15:18
Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы
15:13
Подкуп голосов. Каждому пятому кыргызстанцу на выборах предлагали деньги
15:10
ОПГ, занимающиеся контрабандой, пытаются очернить нас — ГКНБ
14:49
В Бишкеке построили дополнительный корпус компьютерной гимназии за $1 миллион