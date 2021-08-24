В Бишкеке началось строительство Северной РЭС

В Бишкеке состоялась церемония закладки фундамента Северной районной электрической сети. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и промышленности.

«Созданная в 2001 году компания «Северэлектро» получает электроэнергию от Восточной и Западной РЭС. Запуск Северной РЭС повысит эффективность обслуживания потребителей и обеспечит бесперебойность электроснабжения», — отметил министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев.

По планам новая РЭС будет обслуживать район Бишкека, ограниченный улицами Абдрахманова, Элебесова, проспектом Жибек Жолу, улицей Профсоюзной и северной объездной дорогой. Она же будет питать жилые массивы «Достук», «Аска-Таш», «Колмо», «Жениш», «Ак-Босого», «Хабитат», «Ак-Тилек», «Красный строитель», «Келечек», «Мурас-Ордо», «Ак-Бата», «Калыс-Ордо», «Дордой 1-2», «Энесай», села Маевка и Пригородное.