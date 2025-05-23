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Общество

Оборванный провод у школы № 61 Бишкека. Кабель убрали

Оперативно-выездная бригада Западного РЭС демонтировала оборванный провод возле школы № 61. Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского предприятия электрических сетей.

Напомним, читатель сообщил 24.kg, что возле школы № 61 оборвался кабель и упал в реку. Горожане беспокоились, что в проводе есть электричество. 

Работники РЭС установили, что оборванный кабель является абонентским и принадлежит владельцам коммерческих павильонов возле учебного заведения. При осмотре оборванный кабель был без напряжения. Бригада произвела его демонтаж.

пресс-службы Бишкекского предприятия электрических сетей
Фото пресс-службы Бишкекского предприятия электрических сетей

В случае возникновения похожих ситуаций по электроснабжению обращайтесь в круглосуточный call-центр по телефону 1209 и 105.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330199/
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