В парке «Ынтымак» в Бишкеке появилась достопримечательность

В северо-западной части парка «Ынтымак» установлено светящееся «дерево энергии». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, оно выполнено в цехе МП «Бишкексвет». Высота инсталляции составляет около пяти метров.
Плодами являются энергосберегающие лампочки, а листья покрыты разноцветными красками.
В мэрии еще раз попросили кыргызстанцев бережно относиться к городу, муниципальному имуществу, а также к труду сотрудников городских служб.
Отметим, ранее горожане сообщали, что в парке «Ынтымак» засыхают высаженные деревья.