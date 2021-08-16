В парке «Ынтымак» в Бишкеке появилась достопримечательность

В северо-западной части парка «Ынтымак» установлено светящееся «дерево энергии». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, оно выполнено в цехе МП «Бишкексвет». Высота инсталляции составляет около пяти метров.

Плодами являются энергосберегающие лампочки, а листья покрыты разноцветными красками.

В мэрии еще раз попросили кыргызстанцев бережно относиться к городу, муниципальному имуществу, а также к труду сотрудников городских служб.

Отметим, ранее горожане сообщали, что в парке «Ынтымак» засыхают высаженные деревья.