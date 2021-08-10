В Каинды сообщили, что если родители не привьются, детей не пустят в школу

Родителям учеников школы-лицея № 1 города Каинды сообщили, что если они не получат прививку от COVID-19, их детей не пустят на занятия. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, в чат отправили обращение директора школы. «Сегодня прошло совещание у главы администрации района, он зачитал постановление правительства, в котором сказано, что в школу 1 сентября не будут допущены дети, у которых родители не прошли вакцинацию либо не имеют медотвода. Озаботьтесь этим вопросом», — говорится в записи.

Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова опровергла слова директора.

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«У нас нет ни указания, ни приказа — ни устного, ни письменного, чтобы детей не пускать в школы, если родители не вакцинируются. Возможно, директор допустил неточность в своем сообщении, будем разбираться», — отметила она.

Надира Джусупбекова добавила, что среди сотрудников образовательных организаций проводится разъяснительная работа о необходимости получения прививки от COVID-19. «Мы говорим, что каждый сотрудник может обратиться к врачу, и если нет противопоказаний, он может вакцинироваться», — сказала она.

Ранее Надира Джусупбекова отметила, что школы могут возобновить работу в традиционном формате, если вакцинируется около 70 процентов сотрудников образовательных организаций.