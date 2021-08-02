Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами дожди

В Кыргызстане дожди с грозами ожидаются в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +19, днем +35 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +16, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +16, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +7 ночью и +29 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +26 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +13, днем +34 градуса.