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Общество

Германия подарит десятки тысяч доз вакцины от коронавируса другим странам

Федеральные земли Германии возвратят государству десятки тысяч неиспользованных доз вакцины от коронавируса, после чего препараты с действующим сроком годности отдадут в дар странам за пределами Евросоюза. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Отмечается, что власти Германии столкнулись с неожиданной проблемой: если в начале пандемии коронавируса в государстве остро не хватало вакцины, то теперь она в избытке хранится в прививочных центрах и медицинских учреждениях. Поэтому Минздрав ФРГ направил в федеральные земли письмо с предложением вернуть на центральный склад правительства «дозы, которые больше не используются в национальной прививочной кампании и условия хранения которых позволяют передать их в дар третьим странам».

В первую очередь это касается вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.

С августа правительство Германии намерено безвозмездно отправлять лишние дозы вакцины государствам за пределами ЕС, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Прежде всего это касается препарата AstraZeneca. При этом о продукции BioNTech/Pfizer и Moderna речи не идет — препараты этих разработчиков будут по-прежнему храниться на центральном складе федерального правительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202812/
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