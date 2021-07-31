Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 августа: будет жарко

В Кыргызстане дожди с грозами ожидаются только в некоторых районах Иссык-Кульской и Нарынской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +16, днем +35 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +14, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +18, днем до +38 градусов.

В Нарынской области +8 ночью и +31 градус днем.

В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +29 градусов.

В Таласской области температура ночью +11, днем +34 градуса.