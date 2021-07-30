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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. Как распределили AstraZeneca по Кыргызстану

Ожидаемые 226 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca распределят по всем регионам Кыргызстана. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, по Бишкеку и Чуйской области распределено по 30 тысяч доз, Ошу — 10 тысяч, Джалал-Абадской и Ошской областям — по 50 тысяч, Иссык-Кульской — 20 тысяч, Таласу и Баткену — по 12 тысяч доз.

Эффективность вакцины AstraZeneca составляет до 70,4 процента.

По официальной статистике, полный курс вакцинации на сегодня прошли 114,7 тысячи человек. Число вакцинированных первой дозой — 414,7 тысячи. В остатке более 1 миллиона доз вакцин. В основном это китайский препарат компании Sinopharm. В настоящее время в республике имеется четыре препарата от коронавируса — AstraZeneca, Sinopharm, QazVac и «Спутник V».

По республике открыто более 900 временных прививочных пунктов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202644/
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