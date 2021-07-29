Вакцинация от COVID-19. Куда можно сообщать о побочных реакциях

Безопасность вакцин, как и всех лекарственных препаратов, должна контролироваться непрерывно, даже по завершении клинических испытаний и после внедрения вакцины. Об этом на брифинге сообщила кандидат медицинских наук, профессор, специалист доказательной медицины Аида Зурдинова.

По ее словам, информация о побочных реакциях на лекарственные препараты в дальнейшем анализируется для внесения изменений как в инструкции по их применению, так и в сами препараты.

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Сообщать о побочных реакциях могут медицинские работники, пациенты, ухаживающие за ними лица.

«Для активного налаживания данной работы и обновления информации по профилю безопасности вакцин и как эксперт рекомендую не только медработникам, но и населению использовать электронную платформу Med Safety, которую можно загрузить на мобильные телефоны», — отметила Аида Зурдинова.

Приложение доступно для скачивания на AppStore и Google Play Market.