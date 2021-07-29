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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 июля: местами дожди

В Кыргызстане дожди ожидаются в некоторых районах Нарынской, Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +31 градус.

В Чуйской области ожидается ночью +15, днем +31 градус.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +19, днем до +35 градусов.

В Нарынской области +9 ночью и +27 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +11, днем +27 градусов.

В Таласской области температура ночью +12, днем +29 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202487/
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