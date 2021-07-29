Вакцина от COVID. Будет ли Кыргызстан еще покупать российский «Спутник V»

Российский «Спутник V» Кыргызстан будет брать по линии гуманитарной помощи. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, те деньги, которые Минздрав «выбил из правительства и Жогорку Кенеша, все направили на Sinopharm». «Потому что он дешевле. Следующая партия 1,25 миллиона доз Sinopharm поступит в Кыргызстан в начале августа. Мы вчера оплатили все расходы, самолет и так далее. Договариваемся также с Южной Кореей о гумпомощи. На днях будет «Спутник V» и AstraZeneca на безвозмездной основе. На прошлой неделе президент в резиденции в Чолпон-Ате встречал делегацию из Южной Кореи. Они обещали помочь», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

На вопрос, будет ли страна покупать «Спутник V», он уточнил: «Если дадут деньги. Сейчас ставлю вопрос о том, чтобы найти деньги на розлив этой вакцины, это намного дешевле».

В настоящее время в республике имеется четыре препарата от коронавируса — AstraZeneca, Sinopharm, QazVac и «Спутник V». Первую дозу на сегодня получили 396,2 тысячи человек, полный курс вакцинации прошли 112,9 тысячи.