10:50
USD 84.67
EUR 100.10
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцина от COVID. Будет ли Кыргызстан еще покупать российский «Спутник V»

Российский «Спутник V» Кыргызстан будет брать по линии гуманитарной помощи. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, те деньги, которые Минздрав «выбил из правительства и Жогорку Кенеша, все направили на Sinopharm». «Потому что он дешевле. Следующая партия 1,25 миллиона доз Sinopharm поступит в Кыргызстан в начале августа. Мы вчера оплатили все расходы, самолет и так далее. Договариваемся также с Южной Кореей о гумпомощи. На днях будет «Спутник V» и AstraZeneca на безвозмездной основе. На прошлой неделе президент в резиденции в Чолпон-Ате встречал делегацию из Южной Кореи. Они обещали помочь», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

На вопрос, будет ли страна покупать «Спутник V», он уточнил: «Если дадут деньги. Сейчас ставлю вопрос о том, чтобы найти деньги на розлив этой вакцины, это намного дешевле».

В настоящее время в республике имеется четыре препарата от коронавируса — AstraZeneca, Sinopharm, QazVac и «Спутник V». Первую дозу на сегодня получили 396,2 тысячи человек, полный курс вакцинации прошли 112,9 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202486/
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Вакцина от COVID. Кыргызстан не отказывался от Moderna, просто не дали
В Кыргызстан прибыла казахская вакцина QazVac
COVID-19. Определять уровень антител до и после вакцинации не обязательно
Вакцинация от COVID. Сертификаты в Кыргызстане пока не подделывали
Вакцина от COVID-19. 226 тысяч доз AstraZeneca поступят в Кыргызстан завтра
В России проведут клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19
Вакцина от COVID-19. Кыргызстанцам рекомендуют не сдавать тесты на антитела
В регионах вакцина AstraZeneca будет доступна со следующей недели
Кого включили в перечень профессий, где требуется обязательная вакцинация
Смерть женщины в БНИЦТиО. Проводится судебно-медицинская экспертиза
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
Аномальная жара.&nbsp;25&nbsp;июля стало самым жарким за&nbsp;всю историю метеонаблюдений Аномальная жара. 25 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
У&nbsp;умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест
Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ
Бизнес
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
Чем электронный кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; хорош для бизнеса? По&nbsp;пунктам Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
29 июля, четверг
10:49
Законопроект о кабмине снова включен в повестку ЖК. Документ менять не стали Законопроект о кабмине снова включен в повестку ЖК. Док...
10:47
COVID-19. Получить результат ПЦР-анализа можно онлайн
10:44
Как проверяют безопасность вакцин от COVID-19, рассказала эксперт
10:39
Монополию на алкоголь и сигареты депутат назвал личным интересом некоторых лиц
10:37
С начала недели доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов