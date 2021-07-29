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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцина от COVID. Кыргызстан не отказывался от Moderna, просто не дали

Кыргызстан не отказывался от вакцины Moderna в рамках механизма COVAX. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, если предложат, то возьмем. «По эффективности и безопасности Moderna стоит на первом месте. По COVAX нам должны дать 2,6 миллиона доз вакцин. Какую нам дадут, такую и будем получать. Сегодня встречаем первую партию — 226 тысяч доз AstraZeneca», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, в соцсетях пишут, что Узбекистан получает через программу COVAX 3 миллиона доз вакцины Moderna безвозмездно, Таджикистан уже получил 1,5 миллиона этой же вакцины также бесплатно, а Кыргызстан якобы отказался.

В настоящее время в республике имеется четыре препарата от коронавируса — AstraZeneca, Sinopharm, QazVac и «Спутник V». Первую дозу на сегодня получили 396,2 тысячи человек, полный курс вакцинации прошли 112,9 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202484/
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