Афиша Бишкека на выходные: выставки и мастер-классы

Выставки, ярмарки

31 июля. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

31 июля — 1 августа. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

22 июня — 30 августа. Выставка «Поколений связующая нить»

В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: его супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

19 июля — 18 августа. Выставка Таланта Огобаева

В экспозиции представлены более 30 живописных натюрмортов известного художника.

«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.

27 июля — 25 августа. Выставка «Туш кийизы — сакральные письмена в будущее»

Представлены уникальные старинные туш кийизы из коллекции КНМИИ, а также изделия, вышитые нашими современницами.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

Мастер-классы, лекции

31 июля. Мастер-класс по рисованию

Лето, сочные фрукты, пляж, кокосы, брызги воды, цветы и многое другое вы сможете нарисовать на свежем воздухе.

Парки «Ынтымак», 18.00-22.00, и имени Ататюрка, 12.00-17.00.

1 августа. Открытый урок по игре го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая еще в глубокой древности. Победа или поражение зависят от твоих навыков, а не от случайности. Регистрария по ссылке.

IT-академия, 14.00.