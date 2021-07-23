Магистры кыргызоведения и манасоведения появятся в Кыргызстане

Министерство образования и науки предлагает включить в Перечень направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением выпускнику академической степени «магистр», два новых направления: «Кыргызоведение» и «Манасоведение». Соответствующий проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, кыргызоведение изучает устные и письменные источники о кыргызском народе и созданной им цивилизации, кыргызскую родословную, результаты историко-этнологических исследований и новейшие научные взгляды на формирование кыргызского народа в аспекте гуманитарных наук.

Базовыми объектами кыргызоведения являются язык, культура, история и духовность кыргызского народа.

Основными источниками являются эпические произведения, на которых основан эпос «Манас», кыргызские легенды, мифы, фольклор, антропологические проблемы кыргызского человека, этнологические особенности кыргызского народа, общая история, образ жизни, язык, философия, этика, культура, экосистема, государство, ценности и мировоззрение.

Наука «манасоведение» изучает филологические, этнологические, историко-этнологические, философско-культурологические, словесно-музыкальные, художественные вопросы народно-эпического творчества.

Базовыми объектами манасоведения являются эпос «Манас», малые эпосы, кыргызское народное устное творчество, устное творчество народов Кыргызстана и сопредельных родственных и зарубежных народов.

Область профессиональной деятельности выпускников по направлениям подготовки «Кыргызоведение» и «Манасоведение» включает научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, социально-культурную и управленческую сферы.

В документе отмечается, что выпускники данных направлений подготовки смогут работать:

в образовательных организациях в качестве преподавателей гуманитарных дисциплин, связанных с кыргызоведением и манасоведением;

в сфере рекламы и распространения внутри страны и за рубежом культурно-гуманитарных ценностей кыргызского народа;

в аналитических отделах структур делового сообщества и государственных корпораций в качестве экспертов, аналитиков и разработчиков стратегий;

в общественных организациях международного профиля в качестве аналитиков, специалистов по вопросам духовной культуры;

в средствах массовой информации в качестве обозревателей и аналитиков.

«Внесение новых направлений расширит подготовку востребованных специалистов в гуманитарной сфере, активизирует научные исследования в области кыргызоведения и манасоведения», — отмечается в документе.