Смерть женщины в БНИЦТиО. Проводится судебно-медицинская экспертиза

По факту смерти женщины в токсикологическом отделении БНИЦТиО проводится судебно-медицинская экспертиза. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

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Он отметил, что по факту смерти создана экспертная комиссия, устанавливается причинно-следственная связь — явилась ли вакцинация причиной летального исхода. «Со слов сына умершей, 19 июля в 8.30 в ЦСМ № 1 она получила вакцину «Спутник V», вчера в 11.30 скончалась», — отметил он.

Джалалидин Рахматуллаев отметил, что в настоящее время проводится расследование. «По его итогам дадим дополнительную информацию», — сказал он.

Напомним, в отделении токсикологии БНИЦТО 22 июля скончалась женщина. Экспертная комиссия по изучению случаев побочных проявлений после иммунизации (ПППИ) проводит расследование.