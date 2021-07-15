Общенациональный опрос Коалиции против пыток в Кыргызстане совместно с исследовательской компанией «М-Вектор» выявил, что к 11 процентам опрошенных применялись пытки. Каждый пятый респондент (18 процентов) хотя бы раз являлся свидетелем применения пыток по отношению к другим.

Опрошенные также указали, что пытали в основном для того, чтобы запугать или унизить человека, или получить от него признательные показания. Среди подвергшихся пыткам 4 процента — это женщины.

Большая часть опрошенных из числа жертв пыток со стороны правоохранительных органов отметила, что подвергалась пыткам один или два раза в то время, как 12 процентов жертв испытывали жестокое обращение часто или многократно.

22 процента кыргызстанцев сообщают о случаях применения пыток к их близкому окружению, родственникам, друзьям и знакомым. В том числе 10 процентов респондентов сообщили, что это происходило с целью воздействия на них самих.