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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

В Кыргызстане 4 процента подвергавшихся пыткам — женщины

Общенациональный опрос Коалиции против пыток в Кыргызстане совместно с исследовательской компанией «М-Вектор» выявил, что к 11 процентам опрошенных применялись пытки. Каждый пятый респондент (18 процентов) хотя бы раз являлся свидетелем применения пыток по отношению к другим.

Опрошенные также указали, что пытали в основном для того, чтобы запугать или унизить человека, или получить от него признательные показания. Среди подвергшихся пыткам 4 процента — это женщины.

Большая часть опрошенных из числа жертв пыток со стороны правоохранительных органов отметила, что подвергалась пыткам один или два раза в то время, как 12 процентов жертв испытывали жестокое обращение часто или многократно.

22 процента кыргызстанцев сообщают о случаях применения пыток к их близкому окружению, родственникам, друзьям и знакомым. В том числе 10 процентов респондентов сообщили, что это происходило с целью воздействия на них самих.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201139/
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