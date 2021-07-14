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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Минздрав планирует вакцинировать за месяц 1,2 миллиона кыргызстанцев

Минздрав планирует вакцинировать за месяц 1,2 миллиона кыргызстанцев. Об этом на брифинге сообщила руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, на сегодня первой дозой вакцинированы 140 тысяч 922 человека, второй дозой — 84 тысячи 147.

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Она добавила, что прибывшая партия вакцины Sinopharm распределена по регионам, для удобства и оперативности в республике развернуто 847 временных прививочных пунктов, в том числе в торгово-развлекательных заведениях, культурно-спортивных учреждениях, на рынках и в парках.

«Прибывшая вакцина сначала доставляется на склады центра профилактики заболеваний государственного санитарно-эпидемиологического надзора по областям. Транспортировка вакцины ведется по принципу «холодной цепи» — на каждом из этапов должно обеспечиваться строгое поддержание температурного режима, для этого предусмотрены авторефрижераторы и специальное холодильное оборудование (термоконтейнеры, холодильные камеры, сумки переноски). После прибытия в область вакцины хранятся в холодильных комнатах при температуре +2-8 градусов Цельсия и в последующем распределяются по временным прививочным пунктам с соблюдением всех норм и требований», — отметила она.

Напомним, 11 июля в Кыргызстан доставили 1,2 миллиона доз китайской вакцины компании Sinopharm. Прививочные пункты развернули не только в поликлиниках и частных медцентрах, но и на площади Ала-Тоо у памятника Курманджан датке.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201052/
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