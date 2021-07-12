11:23
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В каких случаях беременным нужно вакцинироваться, рассказал врач

Вакцинированные беременные меньше подвержены риску осложнений от COVID-19. Об этом на брифинге сообщил президент Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов, профессор Арсен Аскеров.

По его словам, эксперты разных стран считают, что польза вакцинации в данном случае превышает ее риски.

Читайте по теме
Вакцина от COVID-19. Кому Минздрав рекомендует привиться

«В мире вакцинировано более 127 тысяч беременных. Есть экспертная оценка побочных эффектов. В большинстве случаев — это легкие реакции: слабость, повышение температуры один-два дня, редко — боли в груди. Серьезных побочных реакций не зарегистрировано», — отметил он.

Он добавил, что беременным женщинам рекомендуется получить вакцину, но только при согласии и отсутствии противопоказаний. «Особенно тем, кто входит в группы риска: с избытком веса, хроническими заболеваниями, старше 35 лет. COVID-19 во время беременности может привести к ухудшению здоровья и негативно повлиять на плод», — сказал он.

Арсен Аскеров подчеркнул, что ВОЗ, международные организации акушеров рекомендуют вакцинироваться беременным на сроке более 22 недель. «Влияние вакцины на более ранних сроках еще изучается», — отметил он.

По его словам, новая коронавирусная инфекция может проходить у беременных женщин в более тяжелой форме, чем у небеременных. Повышается риск преждевременных родов или невынашивания плода.

Напомним, накануне в Кыргызстан доставили 1,2 миллиона доз китайской вакцины компании Sinopharm.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200771/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
В четырех городах КР дежурные пункты по вакцинации будут работать круглосуточно
Третья волна COVID-19. Садыр Жапаров поручил ускорить темпы вакцинации населения
Кыргызстан закупит еще 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm
Новая партия вакцины от COVID-19. Как распределили 1,2 миллиона доз по регионам
Вакцина от COVID-19. Кому Минздрав рекомендует привиться
Глава Минздрава надеется, что вакцина сделает Кыргызстан свободным от COVID-19
COVID-19. Бишкекчан пригласили на вакцинацию к памятнику Курманджан датке
В Кыргызстан доставили 1,2 миллиона доз вакцины
Вакцинация от COVID-19. В Кыргызстане развернут более 800 прививочных пунктов
COVID-19. Новый штамм эпсилон научился обходить защиту вакцин Pfizer и Moderna
Популярные новости
Неделя-24. Как &laquo;нашли&raquo; Орхана Инанды и&nbsp;угрозы Камчыбека Ташиева Неделя-24. Как «нашли» Орхана Инанды и угрозы Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и&nbsp;нес службу на&nbsp;личном авто В Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и нес службу на личном авто
ДУМК определилось с&nbsp;датой Курман айта ДУМК определилось с датой Курман айта
Талибы подняли свой флаг на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Талибы подняли свой флаг на границе с Таджикистаном
Бизнес
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
12 июля, понедельник
11:21
В четырех городах КР дежурные пункты по вакцинации будут работать круглосуточно В четырех городах КР дежурные пункты по вакцинации буду...
11:20
Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
11:11
COVID-19. В каких случаях беременным нужно вакцинироваться, рассказал врач
11:03
Третья волна COVID-19. Минздрав не рекомендует вводить в Кыргызстане карантин
11:02
COVID-19 в мире. Заразились более 186,7 миллиона, умерли более 4 миллионов