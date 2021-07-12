COVID-19. В каких случаях беременным нужно вакцинироваться, рассказал врач

Вакцинированные беременные меньше подвержены риску осложнений от COVID-19. Об этом на брифинге сообщил президент Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов, профессор Арсен Аскеров.

По его словам, эксперты разных стран считают, что польза вакцинации в данном случае превышает ее риски.

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«В мире вакцинировано более 127 тысяч беременных. Есть экспертная оценка побочных эффектов. В большинстве случаев — это легкие реакции: слабость, повышение температуры один-два дня, редко — боли в груди. Серьезных побочных реакций не зарегистрировано», — отметил он.

Он добавил, что беременным женщинам рекомендуется получить вакцину, но только при согласии и отсутствии противопоказаний. «Особенно тем, кто входит в группы риска: с избытком веса, хроническими заболеваниями, старше 35 лет. COVID-19 во время беременности может привести к ухудшению здоровья и негативно повлиять на плод», — сказал он.

Арсен Аскеров подчеркнул, что ВОЗ, международные организации акушеров рекомендуют вакцинироваться беременным на сроке более 22 недель. «Влияние вакцины на более ранних сроках еще изучается», — отметил он.

По его словам, новая коронавирусная инфекция может проходить у беременных женщин в более тяжелой форме, чем у небеременных. Повышается риск преждевременных родов или невынашивания плода.

Напомним, накануне в Кыргызстан доставили 1,2 миллиона доз китайской вакцины компании Sinopharm.