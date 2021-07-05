Мэрия Бишкека просит горожан не обращаться с ложными вызовами в службу 118. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, на работу кол-центра 118 в последние дни поступали нарекания со стороны горожан. Операторы работают круглосуточно, на смене по 20 человек. С начала года в службу поступило 49 тысяч 30 обращений, вчера — 1 тысяча 457 звонков, из них заполнены анкеты с подозрением на коронавирусную инфекцию— 854, переданы мобильной бригаде — 560 обращений.

«Операторы кол-центра обратились к горожанам с просьбой не обращаться с ложными вызовами. Это приводит к тому, что линия занята не по назначению, в то время как нуждающиеся в консультации остаются без удовлетворения их звонка. Сейчас кол-центр сильно загружен обращениями», — отметили в мэрии.

Иногда горожане вызывают мобильную бригаду только потому, что хотят сделать ПЦР-тест, но анализ берут только по показаниям.

В мэрии напомнили, что по номеру 118 горожане могут получить квалифицированную консультацию по симптомам COVID-19, исчерпывающие ответы на вопросы о кампании вакцинации, адреса прививочных пунктов, о медицинских показаниях к вакцинации и побочных эффектах.

Напомним, сегодня Минздравсоцразвития сообщило, что служба 118 была усилена.